Reducen el sueldo a Farfán por Covid-19 y él rompe papel: “Me han querido arruinar”

Todos los países del mundo están atravesando una gran crisis por el coronavirus y Rusia es uno de ellos. Por esta situación, Lokomotiv, el equipo en donde Jefferson Farfán juega profesionalmente, ha reducido un 40% del sueldo a todos sus futbolistas.

Al darse cuenta de la medida, el deportista utilizó su cuenta de Instagram quien expresó que su club le reducirá el sueldo y que le llegó un documento a su hogar y que no lo puede leer porque está en idioma ruso.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso. No entendí nada y lo rompí. Me han querido cag**. Me quieren descontar el 40%”, indica Farfán.

Cabe mencionar que Jefferson está actualmente en Moscú pasando la cuarentena, pero hacer ejercicios todos los días para seguir manteniéndose en forma.

Echa un vistazo a las palabras de Jefferson Farfán:

¿Jefferson Farfán está pasando la cuarentena con Yahaira Plasencia?

Actualmente no se sabe si Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia tienen una relación de pareja, pero lo que sí sabemos es que son amigos muy cercanos.

Plasencia suele subir fotos de su cuarentena y se nota claramente que no está en Perú, pero no sabe si está junto a ‘La Foquita’ ya que ninguno de los dos ha salido a confirmarlo.