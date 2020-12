Jazmín Pinedo rompe su silencio y habla de Jesús Neyra por primera vez

La conductora de Esto es guerra, Jazmín Pinedo se refirió por primera vez al ampay que le hicieron, meses atrás, donde se la ve entrando al edificio donde reside su expareja, Jesús Neyra.

“Fue la última vez que me reuní con mis amigos, fue una fiesta larga, que la gente lo interpretó de otra manera (...) Luego de todo lo que se especuló, me alejé de ellos para no involucrarlos”, comentó. “Somos un grupo chiquito de 5 personas, somos muy pegados, como hermanos, nos queremos un montón”, agregó.

Por su parte, el actor Jesús Neyra se pronunció hace unos días sobre el vínculo que tienen con la popular ‘Chinita’.

“Somos patas, lo que pasa es que tenemos el mismo grupo de amigos y por eso nos llevamos muy bien”, sostuvo el artista.

Jazmín Pinedo sorprende con hermoso decorado del cuarto de su hija

Jazmín Pinedo usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cómo quedó la remodelación del cuarto de su hija.

La pequeña Khalessi está pronto a cumplir años, así que modeló publicó un video del hermoso resultado de la habitación que ahora cuenta con una cocina a la medida de la niña, así como dos sillones al estilo princesa con su mesita de centro.

Asimismo, en el mismo espacio se logró hacer un área de escritorio, donde están sus libros y podrá colorear y realizar sus tareas.