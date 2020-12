Jazmín Pinedo muestra el hermoso cuarto que le hizo a su hija por su cumpleaños

Jazmín Pinedo asombró por segunda vez a sus seguidores en su cuenta de Instagram, al presentar la hermosa remodelación que tuvo la habitación de su hija, como obsequio por su cumpleaños.

Jazmín Pinedo en Instagram sorprendió con el hermoso cuarto de su hija

Aunque todavía su pequeña Khalessi no cumple un año más de vida, la presentadora de televisión no dudó en mostrar la sorpresa que le hizo a su primogénita.

Por ello, la conductora emociona compartió en público los lindos detalles que tiene el cuarto, donde predomina los colores rosa y blanco.

A su vez, la modelo sorprendió al dejar ver cómo en las paredes colocó el nombre grande de su niña, cuadros donde se pudo ver fotografías de ambas juntas y un tocador a su medida.

Otro detalle curioso que se vio fue la forma de su cama, que cuenta con una área superior que puedes bajar de ahí por medio de una resbaladiza para niños.

Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto: "Me pidió matrimonio por las puras"

Por medio de una grabación en redes, la joven sorprendió con su reacción al ser consultada si había contraído matrimonio: "Me he casado".

Pero, su productor Peter Fajardo sorprendido por lo que escuchó, dijo: "Oye, Gino está ahí **** por qué lo c****"

La conductora asombrada por el comentario, indicó: "¡Qué! Me he casado con hija. Oye, Gino me pidió matrimonio, hace 5 o 7 años han pasado, por las puras".