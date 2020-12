Jazmín Pinedo impacta con la hermosa habitación de juegos de su hija

Jazmín Pinedo es una mamás famosas que suele enternecer las redes sociales, cada vez que comparte un logro o aprendizaje que va desarrollando su hija.

Por ello, la presentadora por el cumpleaños de su menor, no dudó en sorprenderla con un hermoso regalo, la remodelación de una linda habitación de juegos.

Jazmín Pinedo en Instagram enternece con el cuarto de su hija

A unos días de cumplir Khalessi un año más de vida, la modelo emocionada reveló en su red social detalles de cómo había quedado el cuarto de su pequeña.

En la grabación que hizo público, se pudo ver que fue pintado de color rosado y forrado con un papel de diseño.

A su vez, Jazmín confesó que contrató una empresa para que diseñen la habitación que cuenta con una cocina a la medida de su niña, dos sillones al estilo de princesa con su mesita de centro.

En el mismo espacio, se organizó una área de estudio, donde tiene un escritorio y compartimientos para colocar sus libros.

Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto: "Me pidió matrimonio por las puras"

Por medio de una grabación en redes, la joven sorprendió con su reacción al ser consultada si había contraído matrimonio: "Me he casado".

Pero, su productor Peter Fajardo sorprendido por lo que escuchó, dijo: "Oye, Gino está ahí **** por qué lo c****"

La conductora asombrada por el comentario, indicó: "¡Qué! Me he casado con hija. Oye, Gino me pidió matrimonio, hace 5 o 7 años han pasado, por las puras".