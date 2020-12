Sergio George responde por qué Yahaira no colaboró con Daddy y Marc Anthony

El productor de música Sergio George asombró al lanzar su última exitosa canción junto a Daddy Yankee y el salsero Marc Anthony.

A través de una transmisión en vivo, durante el programa de Magaly Medina, el músico no dudó en hablar sobre su nuevo sencillo ‘De vuelta pa’ la vuelta’ y expresó por qué Yahaira Plasencia no estuvo invitada.

"No, imposible. Ya ese nivel, para meter a cualquier artista, no solamente Yahaira... Ellos son dos íconos que cantaron juntos, si no era así no cantarán juntos. ", explicó el estadounidense dejando en claro que ambos querían hacer solos la colaboración.

Yahaira demuestra su gran corazón y lleva ayuda a sus vecinos del Rímac

La salsera del momento, Yahaira Plasencia no se olvida de cómo empezó y regresó al barrio que la vio nacer para entregar un poquito de felicidad a los que fueron sus vecinos y vecinas.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante se mostró muy emocionada por regresar al Rímac, distrito donde pasó su niñez y adolescencia.

Pero Plasencia no regresó sola, sino que llenó su auto con panetones para repartirlos con sus vecinos.

"Rímac, mi barrio. Ese equipo de la moto tiene más bulla que mi carro”, bromeó la artista, a través de su cuenta de Instagram.

Yahaira Plasencia está aprovechando el tiempo libre que tiene en el Perú porque está próxima a viajar a Punta Cana para ser presentadora en los Premios Heat 2020.