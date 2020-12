Mamá de Mario a Vania Bludau: “Es una chica emprendedora, trabajadora”

El chico reality Mario Irivarren acaba de iniciar un romance con la modelo Vania Bludau, a pesar de los kilómetros que los separan. Como sabemos, la artista vive en Estados Unidos, mientras que el integrante de ‘Esto es Guerra’ trabaja en Lima.

A pesar de sus trabajos, ambos saben cómo administrar sus tiempos para poder verse.

Mensaje de la mamá de Mario Irivarren a Vania Bludau

Una de las más felices con la nueva relación de Mario Irivarren sería su mamá, Marcela León, quien no deja de llenar de elogios a Vania.

En una entrevista con el programa ‘Estás en Todas’, la mujer destacó que Vania es una mujer que siempre lucha por salir adelante:

“Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella y es una chica emprendedora, trabajadora. Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, expresó la mami de Mario en conversación con el magazine.

Marcela también declaró que Mario pasará las fiestas de fin de año junto a Vania Bludau.

Mario Irivarren y Vania Bludau

El fin de semana pasado, Mario viajó hasta Panamá para encontrarse con Vania y pedirle de una hermosa manera ser su enamorada. Es así que en medio de una playa paradisiaca, los modelos iniciaron formalmente su relación.