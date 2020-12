Mario Irivarren a Vania: “Quiero alguien con quien compartir mi vida”

¡Va en serio! El modelo Mario Irivarren reveló detalles de su nueva relación con Vania Bludau y declaró que ya no está para ‘aventuras’ sino que quiere alguien con quien compartir su vida.

En conversación con Gian Piero Díaz, Mario expresó que la relación con la modelo va muy en serio:

“Yo le he dicho que yo no quiero una aventura, ya no estoy para eso. Yo quiero alguien con quien compartir la vida”, dijo.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ no deja de expresar su amor por Vania, incluso declaró que le pidió a la vida que “le pasaran cosas bonitas”

“Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas y pasaste tú. Hemos tenido un fin de semana de ensueño, todo salió perfecto, no podía creerlo”.

Vania Bludau y Mario Irivarren viajaron a Panamá para disfrutar de su amor

Vania Bludau y Mario Irivarren se mostraron muy amorosos en sus redes sociales. Tras haber oficializado su relación, los modelos se dejaron ver en románticas escenas. La pareja viajó a Panamá para disfrutar de las paradisiacas playas y de su amor.

“Estoy siendo víctima de un secuestro, acabo de dejar al amor de mi vida allá (...) Mi niño explorador, todo lindo trae sus lentes, su go pro, todo”, mencionó Vania en una de sus historias de Instagram.

¡No cabe duda que Mario y Vania están más enamorados que nunca!