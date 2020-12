Magdyel Ugaz: “Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas"

No es la primera vez que Magdyel Ugaz usa sus redes sociales para dedicar mensajes de empoderamiento a sus cientos de seguidores. Desde hace un tiempo, la talentosa actriz se ha propuesto entregar a sus fans mensajes motivadores.

La joven busca con esta iniciativa la autoaceptación y amor propio entre sus seguidores. Todo de acuerdo a su experiencia personal.

"Querido cuerpo: Tú siempre has sido suficiente, aunque muchas veces no lo quise ver. No tienes que parecerte a los demás, te abrazo y te acepto como eres", indicó en su publicación.

"Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas, ni tus marcas. Te prometo cada día cuidarte mucho porque me importas. Gracias por ser mi hogar. Con amor, yo", acotó Magdyel Ugaz, resaltando que se quiere tal como es, e incentivando a sus fans que hagan lo propio.

La actriz también pidió que cuiden su salud emocional, sobre todo en estos momentos que el Perú para por una fuerte crisis política.

Magdyel Ugaz y su tierno mensaje a Laszlo Kovacs

Magdyel Ugaz usó sus redes poara expresar lo mucho que quiere al actor Laszlo Kovac, quien fue su expareja y hoy en día es un gran amigo.

“Siempre me preguntan, ¿cómo puedes ser amiga tu ex? Pues el Pirulo no es mi EX, es mi compañero, mi mejor amigo, juntos transformamos nuestro amor y lo alimentamos desde un lugar muy genuino. ¡Hoy es tu cumple pirulís! Y lo celebro.", escribió.