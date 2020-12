Gian Piero Díaz molesto con los 'combatientes': “A mí no me gusta perder”

Gian Piero Díaz no toleró que su equipo siga perdiendo ante los guerreros, es por ello que no dudó en llamarles la atención e indicarles que a él no le gusta perder. En la ultima edición de Esto es Guerra, el conductor les pidió mejorar pues están a puertas de la final, la cual será el 14 de diciembre.

"Lo peor de todo, sinceramente se vio en la semifinal, se vieron dos equipos muy parejos entonces lo que yo no sé es que lo que está pasando para que la diferencia (de puntaje) sea tan alta", indicó Gian Piero.

Asimismo, señaló que es factible que el otro equipo les gane, pero lo que no puede soportar es que lo hagan por una diferencia de puntos tan grande.

"Nos pueden ganar, sí. Puede haber malas semanas, sí. Son un buen equipo nos pueden ganar, pero ¿Qué la diferencia sea tan grande?... A mí me duele, a mí no me gusta perder y ver 3 mil puntos de diferencia me duele", acotó.

Gian Piero Díaz bromea a Jazmín Pinedo

La animadora Jazmín Pinedo regresó al set de Esto es Guerra después de reportarse enferma. De inmediato, su compañero le dio la bienvenida con un peculiar comentario.

"Mira China, yo no sé; pero tú has estado enferma y vienes bronceada, yo me voy a enfermar mañana, creo”, indicó el alctor, generando la risa de la producción.