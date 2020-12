Magdyel Ugaz muestra el amor a su cuerpo con un nuevo Challenge

La artista de ‘De Vuelta al Barrio’ Magdyel Ugaz compartió en un video en Instagram cada una de las partes de su cuerpo que en un momento la acomplejaron, como su cintura o sus brazos. Ahora, Ugaz los muestra orgullosa pues se quiere y se acepta tal y como es.

En las imágenes se lee: “Te muestro las partes de mi cuerpo que antes me acomplejaban y ahora abrazo con amor”.

A los minutos, su amiga y colega Katia Condos le dijo “Te amo”, mientras la voleibolista Leyla Chihuán escribió: “¡La próxima semana empezamooooosss! Cuerpo perfecto? Eso no existe! Cuerpo hermoso, realmente muy pocos! Alma, corazón, vida, amor propio ... en eso vamos a trabajar y nos sentiremos cada día mejor”.

Magdyel Ugaz a Laszlo Kovacs por cumpleaños: “Fuiste mi amor platónico”

La reconocida artista de ‘De vuelta al barrio’, Magdyel Ugaz no dejó pasar la oportunidad para saludar por su cumpleaños a su expareja, el actor Laszlo Kovacs a quien le dedicó un lindo texto a través de su cuenta de Instagram.

“Siempre me preguntan, ¿Cómo puedes ser amiga tu ex? Pues el Pirulo no es mi EX, es mi compañero, mi mejor amigo, juntos transformamos nuestro amor y lo alimentamos desde un lugar muy genuino ¡¡¡Hoy es tu cumple pirulís!!! Y lo celebro Le agradezco tanto al universo que te hayas cruzado en mi camino, fuiste mi amor platónico, fuiste mi novio y hoy eres mi hermano, mi familia, siempre es fácil contigo, siempre aprendo contigo. ¡Te extrañoooo ven pronto¡ @laszloloszla”, indicó Magdyel .