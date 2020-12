Magdyel Ugaz a Laszlo Kovacs por cumpleaños: “Fuiste mi amor plátonico”

La reconocida actriz de ‘De vuelta al barrio’, Magdyel Ugaz no dejó pasar la oportunidad para saludar por su cumpleaños a su expareja, el actor Laszlo Kovacs a quien le dedicó un lindo texto mediante su cuenta de Instagram.

La artista recordada por su papel de ‘Teresita’ en ‘Al fondo hay sitio’, empezó el mensaje explicando que a pesar de haber terminado la relación con Laszlo Kovacs, en la actualidad es su mejor amigo y lo considera su compañero.

“Siempre me preguntan, ¿Cómo puedes ser amiga tu ex? Pues el Pirulo no es mi EX, es mi compañero, mi mejor amigo, juntos transformamos nuestro amor y lo alimentamos desde un lugar muy genuino ¡¡¡Hoy es tu cumple pirulís!!! Y lo celebro Le agradezco tanto al universo que te hayas cruzado en mi camino, fuiste mi amor platónico, fuiste mi novio y hoy eres mi hermano, mi familia, siempre es fácil contigo, siempre aprendo contigo. ¡Te extrañoooo ven pronto¡ @laszloloszla”, escribió Magdyel Ugaz en su red social.

Un amor que empezó en la ficción

Como se recuerda, Magdyel Ugaz y Laszlo fueron pareja cuando ambos artistas participaron en la exitosa producción ‘Mil Oficios’, en la ficción ellos interpretaban a Rodrigo y Mariana quienes también eran pareja. Después participaron en la serie ‘Así es la vida’, donde hicieron de Milagros y Esteban, donde nuevamente hicieron de enamorados.

Si bien el romance se acabó hace varios años, ellos han mantenido una linda relación de amigos que se puede ver reflejado en el mensaje que le escribió Magdyel a Laszlo por su onomástico. Recordemos que también fueron pareja, pero solo en la ficción en la exitosa teleserie ‘Al fondo hay sitio’.