Yahaira Plasencia comparte foto inédita de ella como reina de la primavera

La salsera Yahaira Plasencia participó en el programa ‘Mujeres al mando’ para no solo hablar de sus próximos proyectos y colaboraciones musicales, sino también para mostrar su emprendimiento de venta de ropa online.

Pero lo que sorprendió a la cantante fue lo que le entregó una de las conductoras, Giovanna Valcárcel, ya que está le dio una fotografía de su infancia, donde se la ve usando distintivos que solo una reina de la primavera podría usar. Al parecer, la artista fue elegida para de la realeza cuando cursaba la primaria.

En la mencionada imagen se puede ver a Plasencia usando un vestido blanco y su corona, a pesar de tener una cara de pocos amigos, pues como comentó la misma artista el atuendo no fue de su agrado y por eso el gesto.

Asimismo, la cantante se emocionó al ver la foto, es ahí que la presentadora le consultó a la intérprete de ‘Ulala’ sobre ¿Qué le dirías a tu Yahaira de niña? La salsera mirando su fotografía le dijo muy emocionada:

“Gracias por haber luchado tanto porque he hecho muchas cosas de chiquita, he trabajado de todo: arregla sillas, secretaria, he hecho de todo y me siento muy orgullosa de la mujer que soy”. Dijo muy sentida la salsera.

Yahaira habló del viaje de Farfán al norte con su hijo

Por otro lado, la salsera se pronunció sobre el viaje que realizó Jefferson Farfán con su hijo mayor y por el cual, se especulaba un acercamiento entre Melissa Klug y él.

La reportera en América espectáculos le consultó sobre el viaje con una jocosa comparación: “Tú veraneas en Miami y él en Máncora”. Ante este comentario, la salsera con actitud seria respondió: "Qué bueno por él".