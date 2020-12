Isabel Acevedo aconseja a Flavia tras supuesta ruptura con Patricio Parodi

Isabel Acevedo fue invitada de América Hoy donde se animó a opinar sobre la supuesta ruptura de Flavia Laos con Patricio Parodi. La bailarina se animó a aconsejarla, pues ya ha pasado por la misma experienca.

Como se recuerda, Angie Arizaga causó revuelo al llamar a Flavia Los como "la ex de Patricio". Sin embargo, terminó por retractarse. Hecho que de inmediato generó reacciones entre los fans de la pareja.

"Si han acabado, yo le recomiendo a Flavia que siga viajando, que siga conociendo...yo hice así", indicó a la bailarina.

Frente a este comentario, Janet Barboza le preguntó, "¿Cuánto tiempo te demoró superar a tu ex?".

"La verdad, un mes...la vida está hecha para disfrutar, para vivir y conocer", respondió la joven.

Aunque no didó detalles de a quién se refería, se sabe que la última relación que tuvo Isabel fue con Christian Domínguez.

Isabel Acevedo revela cuántas cirugías se ha hecho

Aceved se animó a hablar sobre sus cambios físicos. "Me saqué grasa de los brazos, yo he salido musculosa, y también me puse grasa a los costados (altura de la cadera)". Luego, agregó: "Si uno se arregla es para sentirse bella, no para los demás". Ella también contó que se aumentó los labios pues, los tenía delgados.