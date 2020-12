Melissa Klug se emociona al hablar de Samahara y su nieta Xianna

En la última edición de Magaly Tv: la firme, Melissa Klug realizó un enlace en vivo con la conductora, donde habló de muchos temas entre ellos su relación con el futbolista Jesús Barco, el viaje al norte con sus hijos y la relación con Samahara Lobatón luego que diera a luz a su nieta.

La empresaria durante la entrevista reconoció que su segunda hija le ha sacado canas verdes, por ser rebelde, pero con la llegada de Xianna se han unido más.

“Estoy uniéndome más a Samahara, esa bebé ha unido mucho a la familia. Estoy motivada, estoy feliz”, contó la abuela chocha.

En otro momento de la conversación, Melissa Klug se le escuchó la voz entrecortada al hablar de su nieta. “Es algo nuevo, no tiene palabras, no te puedo explicar lo que es ver ese pedacito que ha salido de mi hija que la he llevado nueve meses en mi vientre. Siento muchas cosas. No sabes lo que es”, agrega.

Melissa Klug indicó que siempre estará como madre

Por otro lado, manifestó que ahora que Samahara es madre conocerá el significado de amor de madre. “Uno puede equivocarse muchas veces como hijo, pero siempre vas a tener a la madre toda tu vida”, mencionó.

Asimismo, la reconocida periodista no dudó en consultarle sobre su relación con el futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco. La popular ‘Blanca de Chucuito’ expresó estar contenta y pasando de uno de los mejores momentos de la vida.

“Estoy feliz, contenta, estoy en un momento de mi vida muy bonito, muy aparte de mi corazón, de la pareja que pueda tener en este momento, feliz en todo sentido de mi vida”, indicó. Además, agregó con una sonrisa de oreja a oreja que está viviendo el día a día con paz.