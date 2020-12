Melissa Klug cuenta que saldría con Farfán y sus hijos por el bienestar de su familia

Melissa Klug decidió romper su silencio en el programa de Magaly Medina sobre la linda etapa que está viviendo en su vida sentimental y familiar.

Ante ello, la mamá de Samahara Lobatón asombró al contar si llegaría a coordinar una salida con Jefferson Farfán junto a sus hijos.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Jefferson Farfán?

"¿Te alegra ver que Farfán está en Perú y sin pareja. Ahora se lo disfrutar más con sus hijos", le consultó la conductora a Melissa.

"Sí, mi felicidad va abordar, mientras los vea contentos. Siempre me he quejado que (Jefferson) pasaba muy poco tiempo con ellos, pero ahora es diferente", indicó.

A su vez, la figura de ATV aprovechó en preguntarle si existiría la posibilidad que salgan los cuatro juntos por el bien de sus herederos.

"No. No lo hemos pensado, no lo hemos imagino y no creo que eso llegue a suceder", sostuvo la empresaria.

Ante ello, la presentadora insistió y le comentó que no descarte un viaje o paseo en un futuro, con tal de ver a sus niños felices.

"Quizá podría darse, pero en muchos años posiblemente", agregó.

Melissa Klug habló de su relación con Jesús Barco

La joven de 36 años no dudó en hablar sobre su actual romance con el futbolista Jesús Barco. Por ello, comentó que se encuentra feliz y disfrutando el día a día.

"Estoy feliz, tranquila, viviendo el día a día. Él concentrado en lo suyo, el fútbol", indicó Melissa Klug.