Morán conmueve al responder pregunta de usuario: “¿Cómo hace para aguantar los insultos?”

Ricardo Morán ha dado que hablar ya sea por recordar a su papá o para contar los inconvenientes que ha tenido para poder registrar a sus hijos en la Reniec. El productor y jurado de ‘Yo soy’, sorprendió con una respuesta que conmovió a sus seguidores de Twitter.

El último miércoles un usuario le realizó una pregunta al jurado del reality de imitación: “¿Cómo haces para que no te afecte tanto insulto sin motivo? Mis respetos para ti”, esto entorno a unas declaraciones que dio sobre el impedimento de las autoridades de dejarlo inscribir a sus hijos.

Ante esta pregunta, el actor y director sorprendió con una conmovedora respuesta: “Me afecta, y mucho. Imagino que esta es mi penitencia personal por cosas que cometí en mi juventud. Me tomo una pastilla. Lloro un poco. Abrazo a mis hijos, le llenan de felicidad y sigo peleando con muchos más. Hasta que el mundo sea mejor para ellos. Ya no para mí”.

Ricardo Morán: “Mis hijos están de ilegales”

Ricardo Moran contó en la última edición del programa de Mathías Brivio, “Más vale tarde”, el enfrentamiento que tiene con las autoridades peruanas al no poder inscribir a sus hijos ante la Reniec, así como no poder sacarlos del país si no cuenta con un documento firmado por la madre.

Además, indicó que sus mellizos están de ilegales en el país, ya que no tienen DNI, debido a este inconveniente con las autoridades.

“Las leyes no están a la altura de los avances tecnológicos, entonces cuando la Ley del Derecho de Familia se escribió en el año 36, nada de esto existía. Por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú", manifestó el conductor en señal abierta.