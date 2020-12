Rosángela Espinoza sobre Carloncho: "Es tema del pasado"

Rosángela Espinoza y Carloncho mantuvieron una sonada relación sentimental. Y durante este fin de semana, el panelista de “En boca de todos” habló sobre los problemas que habrían sucedido durante el romance.

Cabe indicar que la conocida ‘Chica Selfie’ hizo su debut en la conducción de “Estás en todas” de la mano de Ignacio Baladán, donde presentó una nota donde salía su expareja comentando lo que fue su relación.

Ante esto, la chica reality no dudó en hablar sobre el tema y declaró para las cámaras de América Espectáculos, donde indicó que no le molesta sobre su expareja, Carloncho, ya que es una persona que es parte de su pasado.

“Tranquilo, no me incomodó para nada. Es un tema del pasado que ya no lo quiero ni tocar (…) Cada uno ya tiene su vida”, dijo la combatiente.

Rosángela Espinoza piensa en ser mamá

Rosángela Espinoza quiere ser los pasos de Alejandra Baigorria y Magdyel Ugaz, quienes este año optaron por congelar sus óvulos y convertirse en madre en un futuro.

“Quiero ser mamá y he pensado en congelar mis óvulos”, aseguró muy segura de los siguientes pasos que quisiera dar.

Además, indicó que es de las personas metódicas, que siguen un orden: “Soy chapada a la antigua. Primero es convivir, luego casarse y tener una familia”, dijo.