Magdyel Ugaz celebró sus 36 años anunciando que congeló sus óvulos

Magdyel Ugaz celebra este 13 de julio sus 36 años de vida, y lo hace anunciando que quiere ser madre pero a su debido tiempo y sin presiones.

La actriz señaló que con el pasar el tiempo ha comprendido que no debe ceñirse a lo que imponga la sociedad, sino a respetar lo que ella realmente quiere de sí misma.

"He decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás", señaló Magdyel Ugaz.



La joven indicó su deseo de ser madre, pero cuando se sienta preparada. Es por ello que decidió congelar sus óvulos.

“Aprendí que los tiempos que ponía la sociedad, eran los tiempos que tenía cumplir y si eso no pasaba sentía que fracasaba”, señaló.

“Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos) he decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás, cumplir estándares y expectativas como mujer en esta sociedad es agotador, mucho más, cuando aparecen esas preguntas ¿cuándo te vas casar? ¿Cuándo vas tener hijos? ‘Cuidado que se te pasa el tren’, desde ese lugar no había espacio, para mirar qué realmente quiero yo para mí”, dijo.

La figura de TV señaló que “de repente apareció la pregunta, ¿Quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más”.

“Hoy en mi presente no lo veo, pero que podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí que decidí congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo. Agradezco a la clínica por haberme acompañado en este proceso con tanto amor, con tanto cuidado, a mi doctor”, concluyó la actriz.

Una vez hecha la publicación, Magdyel Ugaz obtuvo el apoyo de sus fieles seguidores, quienes la felicitaron por el gran paso que dio en su vida.