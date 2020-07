Alejandra Baigorria cumplió uno de sus sueños: ¡El congelar sus óvulos!

Alejandra Baigorria ha pasado por una montaña rusa en el amor y a sus 32 años, la empresaria ha logrado realizar uno de sus sueños: el congelar sus óvulos para en un futuro ser mamá y sin la necesidad de tener una pareja.

La integrante de Esto es Guerra llegó a la clínica de Fertilidad tranquila y contenta de llevar acabo esta intervención.

“Lista para mi operación para poder hacer la extracción de óvulos y el congelamiento, obviamente. Estoy súper contenta, tranquila”, contó la empresaria.

Al finalizar la intervención ambulatoria, Alejandra usó su cuenta de Instagram para compartir el momento con sus fans, además de manifestar su satisfacción porque todo salió como esperaba.

“Estos son los 16 óvulos que logré congelar, mis sueños son míos y por ellos seguiré luchando”, publicó en una historia de Instagram.

“Persiguiendo mis sueños para todos los que están preocupados, estoy contenta, está todo excelente. Estoy yendo para mi casa”, contó.

Alejandra Baigorria ejemplo de independencia

Con esta acción Alejandra Baigorria demuestra que las mujeres pueden tomar la rienda de su futuro, ya que si desea ser madre puede apelar a estas prácticas y no esperar que llegue la “pareja ideal”. Claro, esta intervención es para mujeres en condiciones de pagarlo, pero quien quita que en unos años esté al alcance del bolsillo el convertirse en madre, ya sea que tengas compañero de vida o no.

“Estoy un poco hinchadita, no he tenido dolor, estoy súper contenta, he recibido un montón de mensajes para decirme ‘qué valiente’, que quieren información, que eso de congelar tus óvulos es un tabú que poco a poco se está yendo y que debería irse por muchas razones para nosotras que tenemos el sueño de ser madres alguna vez”, manifestó la empresaria.

Además, indicó que no es cierto que solo si tienes pareja puedes ser mamá. Reveló que mientras la mujer va creciendo “la reserva ovárica no es la misma. Por eso congelar tus óvulos es lo mejor, para que luego cuando quieras hacerte una inseminación in vitro te facilite el sueño de ser mamá, sueño que voy a cumplir”, aseveró.

Alejandra Baigorria soltera

La rubia de Gamarra mantuvo una relación con idas y venidas con Mario Hart, para luego enrumbarse en un romance con Arturo Caballero, con quien terminó este año. Si bien sus relaciones no han sido las mejores, los rumores de una posible relación con George Forsyth la han mantenido en las portadas de varias notas, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido nada.