Alejandra responde a polémica declaración de Vanessa Terkes por George Forsyth

La empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria dio una entrevista al programa En boca de todos y no se quedó callada, le respondió a Vanessa Terkes por la bendición que le mandó por el supuesto romance con su exesposo, George Forsyth.

La chica reality indicó que no suele hablar de personas que no conoce, por lo que no se refirió más a la actriz.

“No tengo el placer de conocer a Vanessa (Terkes), por lo tanto no opina de personas que conozco, tampoco creo que tenga que ver en este tema porque yo no tengo nada que ver con George”.

Para Alejandra Baigorria no hay ningún problema que ella tenga una amistad con George Forsyth, pero reitera que son solo amigos.

“No tendría nada de malo estar con George pero cuando uno tiene una amistad y también empiezan a especular, le cierran las puertas o las alas a él que está buscando a su primera dama y viceversa, de repente puedo conocer a un galán, pero como me ponen a George, me cierran las puertas”, expresó.

Además, señaló que al vincularla con el alcalde de La Victoria le están cerrando las puertas de conocer más personas que la pueden cortejar y vicerversa.

“Yo creo que nos están cerrando las puertas a mí y a él. Solo somos amigos y punto”, finalizó.

Recordemos que Vanessa Terkes dio una polémica opinión cuando se hablaba de relación amorosa entre la empresaria y el alcalde de La Victoria.

Alejandra Baigorria negó ayuda de George Forsyth para reabrir tiendas

Alejandra Bairgorria se mostró fastidiada sobre las especulaciones de que el alcalde de La Victoria, George Forsyth le ayudó con continuidad de sus negocios en Gamarra.

La empresaria y el burgomaestre han generado muchos titulares tras rumores sobre la posible relación que habría entre ambos. La chica reality conversó con En boca de todos y decidió acabar con los rumores de quienes afirman que el Forsyth le ayudó para reabrir sus tiendas en el emporio comercial.