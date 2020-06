Alejandra Baigorria negó que George Forsyth le haya ayudado a reabrir tienda en Gamarra

Alejandra Bairgorria se mostró fastidiada sobre las especulaciones de que el alcalde de La Victoria, George Forsyth le ayudó con continuidad de sus negocios en Gamarra.

La empresaria y el burgomaestre generaron muchos titulares luego que se especulara sobre la posible relación que habría entre ambos. La chica reality conversó con En boca de todos y decidió acabar con los rumores de quienes afirman que el Forsyth le ayudó para reabrir sus tiendas en el emporio comercial.

Fue Ricardo Rondón quien hizo la pregunta directa, donde la Baigorria fue tajante y aseguró que la amistad que tiene con el alcalde no tuvo nada que ver en la apertura de sus negocios y que tiene 12 años de trabajo que la respaldan.

"Tampoco soy la que hace y deshace, pero tengo doce años con mis tiendas en Gamarra y creo que todo el mundo me conoce como la reina de Gamarra, la gringa de Gamarra, o como me quieran decir, la verdad creo que es un trabajo que me he ganado a pulso, cargando mis bolsas, mis telas, trabajando desde cero", expresó.

Luego, Alejandra Baigorria contó por qué ella y el ex arquero de Alianza Lima estuvieron juntos en la reapertura de una galería. “A veces la gente desinformada habla, y primero deben hacer su trabajo e informarse sobre las cosas que deben suceder”, señaló.

"Esa galería que se iba a reactivar ese día con todos los protocolos que deben de ser, es la galería San Pedro, donde yo tengo mi primera tienda desde hace 11 años pertenezco a esa galería, entonces yo recibí una invitación personalizada de ellos", agregó.

Además, afirmó que todo fue una coincidencia. "Obviamente son mi familia, tuve mi tienda cuando no tenía nada, y quería estar ahí. Obviamente iba aestar el alcalde de La Victoria, que está en todas las inauguraciones, y ese día tocó la mía", recalcó.