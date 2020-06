Vanessa Terkes envía su bendición a posible romance de George Forsyth y Alejandra

La actriz Vanessa Terkes tuvo una entrevista con el programa ‘En Boca de Todos’ y no pudo evadir las preguntas sobre su exesposo y el posible romance que tendría George Forsyth y Alejandra Baigorria.

Recordemos que la actriz hizo un comentario insinuando que supuesta relación sería solo sería parte de una campaña para las futuras elecciones presidenciales 2021.

Tras estas declaraciones, Alejandra Baigorria dio una contundente respuesta para aclarar cualquier duda:

“George no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, expresó.

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que Vanessa Terkes indicó que no desea hablar más acerca de Alejandra ni de George Forsyth:

“Le deseo la felicidad a todos, lo que tú deseas se te regresa. No fue dicho de esa manera y no quiero seguir ahondando en eso, porque tú sabes que se generan titulares y cosas que me quitan tiempo, eso ya pasó. Ese tema se queda en el pasado, hace rato estoy en otros temas”, confirmó.

El popular ‘Carloncho’ fiel a su estilo, no dudó en preguntarle si les pensaba dar su bendición a la pareja:

“Pero es una pregunta medio morbosa. Yo le doy mi bendición a todos los que se quieran amar, pero no tiene por qué tener nada malo en contra de nadie. Lo que pasó quedó en el pasado, tengo memoria selectiva”, finalizó.