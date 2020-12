Ignacio Baladán confesó su deseo de convertirse en padre

El modelo Ignacio Baladán dejó con la boca abierta a los televidentes de Esto es guerra al revelar algunos detalles de su vínculo con la influencer Paula Manzanal y su hijo Valentino.

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz, conductores del reality se mostraron muy interesados en el estado sentimental del repostero. Por ello, realizaron una especie de interrogatorio que le causó un poco de incomodidad.

No obstante, en vez de correrse de las preguntas, el uruguayo decidió responder sobre cómo se lleva con el pequeño de Manzanal. Como se sabe, durante el último fin de semana se conoció que el modelo pasó tiempo junto al menor.

"En realidad nunca tuve la oportunidad de ser papá ni tengo sobrinos, pero me gustan los niños y realmente yo no tuve, pero si tengo que serlo de alguna forma lo será. El papá no es engendra sino el que educa", expresó.

Por otro lado, el chico reality expresó sus ganas de convertirse en papá, pero que si su pareja tiene un hijo el puede asumir ese rol. Hasta ya le regaló un pastel al pequeño.

Paula Manzanal confirma que está en 'saliditas' con Ignacio

La popular influencer, Paula Manzanal anunció que se encuentra saliendo con Ignacio Baladán luego de ser captados saliendo juntos de su casa en Surco.

"Nos estamos conociendo. Lo quiero un montón. Él sabe que lo quiero mucho, vamos a ver qué pasa. Sí, es un buen chico", expresó la popular modelo.

Ignacio Baladán en ‘coqueteos’ con Ethel Pozo

Como se recuerda, hace unos meses se dio el rumor que Ignacio Baladán y Ethel Pozo andaban en coqueteos, sobre todo por que gran química que mostraban cada vez que se presentaba en programa matutino, pero como toda especulación se quedó en el olvido, ya que ahora se sabe que el modelo está en salidas con la modelo Paula Manzanal.