Mario Irivarren habla serio sobre Vania: “No quiero una aventura"

Mario Irivarren al igual que muchos de sus compañeros de “Esto es guerra” fue interrogado por los conductores del programa. El chico reality habló del bonito momento que está viviendo junto a Vania Bludau, tras reunirse con en ella en Panamá e indicó que, durante el viaje, se dio el momento ideal para pedirle que sea su enamorada de manera formal.

“La conozco a Vania hace ocho años. Siempre me pareció guapa, una persona encantadora. Yo me guío mucho de lo que transmite una persona, y ella tiene una buena vibra, te alegra con tan solo verla”, confesó el ‘combatiente’.

Por otro lado, afirmó que se está pensando en futuro con la modelo y comentó, además, que, a sus ya 30 años no está en búsqueda de una aventura sino de alguien con quien compartir la vida.

“Cuando uno comienza una relación, no lo hace con la idea de terminarla. No busco una aventura, ni una relación de adolescente”, dijo.

“Yo quiero alguien con quien compartir la vida, experiencia, vivencias, que sea mi pareja, mi amiga, mi cómplice, mi todo”, expresó el empresario. También agregó que le encantaría tenerla en “Esto es guerra”, pero aclaró que ella no tiene intenciones de formar parte de un programa de competencias.

Mario Irivarren y Vania Bludau compartieron su fin de semana de ensueño

Cabe mencionar, que Mario y Vania sorprendieron a sus seguidores al compartir casi todas sus vivencias durante su escapada romántica a un exclusico resort en Panamá. Luego de despedirse, el chico reality publicó una foto de ellos en su cuenta de Instagram en la que están los dos y agradece por estos hermosos días que compartieron.

“¡Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas, y pasaste tú! ¡Gracias por este fin de semana a tu lado, sabía que la íbamos a pasar increíble, pero no me imaginé que iba a ser tan perfecto!”, escribió, a lo que Vania Bludau respondió: “¡¡El mejor fin de semana ever!!! Y se vienen muchísimos más momentos increíbles a tu lado (¡tuvimos que esperar más de 8 años para esto, pero valió la felicidad!)”.