“Me siento secuestrada”: Mariella Zanetti tras quedarse varada por paro de colectiveros

Mariella Zanetti asustada confesó la experiencia que vivió en la Panamericana Sur tras quedar varada en la carretera por haber estado bloqueado por el paro colectivero.

Cabe recordar, que la movilización provocó una larga fila de autos y camiones varados en la zona. A su vez, de acuerdo a la declaración de un testigo en Canal N, los manifestantes están bajando las llantas de los vehículos de transporte pesado como parte de su protesta.

Ojo #PanamericanaSur bloqueada a la altura de Chilca. pic.twitter.com/ZTbI4ZoCx5 — Carla Medina (@Peruchapromedio) December 9, 2020

¿Cómo se encuentra Mariella Zanetti?

La actriz por medio de una entrevista local confesó más tranquila, la situación que pasó:

"Entiendo que estén reclamando, muchos tienen la razón, pero esa no es la manera, detuvieron todo el tráfico y nadie podía moverse en la Panamericana Sur. Estuvo muy complicado todo, habían quemado llantas y reventado un montón de autos particulares”, indicó.

La amiga de Tula Rodríguez también recordó indignada cómo se sentía en el instante del paro.

“Estuve secuestrada prácticamente, no podía ir a mi casa ni llegar a Lima. No estuve encerrada, pero estaba aislada y es como un secuestro. No podía retroceder ni avanzar, y si lo intentaba me pasaba lo que le sucedió a muchos microbuseros, que les reventaron las llantas”

Además pidió a sus seguidores elegir bien a nuestras autoridades.

¿Qué piden los colectiveros?

Los colectiveros de transporte, desean que la la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) les dé el permiso para que trabajen.

Además, expresaron su rechazo contra las papeletas que les colocan la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán). Esta no sería la primera vez que bloquean la Panamericana en busca de que les ofrezcan alternativas de trabajo.

En estos últimos días, los trabajadores de las empresas agroexportadoras también bloquearon la Panamericana Sur en busca de mejoras laborales como un sueldo digno, CTS y la derogación de la Ley de Promoción Agraria.