Tula Rodríguez muestra la hermosa decoración navideña de su casa

¡Ya se siente el espíritu navideño! La conductora de televisión Tula Rodríguez no dudó en mostrar la hermosa decoración de Navidad en su casa. La actriz abrió las puertas de su domicilio para las cámaras de ‘En Boca de Todos’.

“Me da roche porque lo que pasa en mi casita, este año ha sido diferente pero Valentina quería decorar. No he sacado todo al 100% pero lo importante es que el espíritu navideño no se pierda”, mencionó.

El mensaje de reflexión por Navidad de Tula Rodríguez

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez envió un mensaje a todas las peruanas y peruanos por los tiempos difíciles que estamos pasando.

“Empezó diciembre el mes favorito para muchas personas y mes de la Navidad. Este año será́ una navidad diferente, todos estamos afectados de alguna forma, muchos perdimos a un ser querido ya sea por Covid o por otra razón, muchos sin trabajo o ganando menos sueldo, etc.

Está navidad sera diferente, pero a pesar de nuestras circunstancias nunca dejemos de "Dar Gracias" y no perdamos la esencia de lo más importante en esta fecha "Jesús está vivo, vive en nuestros corazones y la familia es lo más importante que tenemos en la vida", dijo la conductora de televisión en sus redes sociales.

El mensaje a Javier Carmona de Tula Rodríguez por Navidad

Tula Rodríguez también le envió un hermoso mensaje a su esposo, Javier Carmona, quien falleció hace unos meses.

“Este es sin duda un año especial para todos y para mi también. Preparando Nuestra primera Navidad de a dos, y con Javier en nuestro corazón siempre.

Este año aprendimos que no hay mejor regalo para estos tiempos que el amor, la paz, la unión, la salud y la familia. En mi casa se vive la magia de la navidad #JesúsEsNavidad. y queremos que este mes esté lleno de amor y esperanza. Si entregas tu vida a Dios todo es posible y nada te derribara.”, dijo la artista en sus redes sociales.