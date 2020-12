Mamá de Tula Rodríguez tras la muerte de Carmona: "Lamento no haber estado contigo"

Tula Rodríguez durante el programa de En boca de todos fue sorprendida con una emotiva videollamada de un familiar, su madre, quién llegó a Lima luego de haber estado un año en Japón.

Ante ello, Doña Clara aprovechó las cámaras de televisión para lamentar no haber podido abrazar a su hija cuando falleció Javier Carmona.

Mamá de Tula Rodríguez conmovió con su mensaje tras la partida de Javier Carmona

El conductor del magazine, Ricardo Rondón, le consultó a la primogénita de la actriz, cuánto la había extrañado tras haber estado lejos durante tanto tiempo en medio de la pandemia.

“Fue muy duro, lo más duro fue no estar con ella en los momentos difíciles que le tocó pasar. Ahora estoy con ella para apoyarla en una fecha tan importante como es Navidad”, indicó la progenitora de la actriz.

"La verdad, cuando partió mi esposo, mi mamá estaba desesperada. Me decía, no puedo creer que no te pueda abrazar. Pero acá está la hija que formaste, sonriendo y feliz, agradecida con la vida", indicó la conductora.

Tula Rodríguez en Instagram mostró el hermoso cuarto de su hija

Con la partida de Javier Carmona, la figura de América Televisión se animó hacer algunos cambios en su hogar, así animar a su menor a continuar sonriendo.

Tula a través de su plataforma digital reveló algunos detalles como el color, decoración y objetos de la cuál son parte del espacio donde descansa su heredera.

"Me encanta como el forro de vinil quedó", sostuvo contenta Tula Rodríguez, mientras su mamá apoyaba en la remodelación.