Jonathan Maicelo impacta al mostrar en TV su restaurante en Nueva Jersey

Jonathan Maicelo no deja de sorprender con su entusiasmo y habilidad para iniciar de cero en cualquier emprendimiento.

Por ello, el boxeador luego de haber realizado limpieza de desinfección en casas durante la pandemia, decidió regresar a Estados Unidos y comenzar un nuevo proyecto, abrir las puertas de un restaurante en Nueva Jersey.

El empresario se conectó a través de una videollamada con el programa En boca de todos y sorprendió a los conductores con la apertura de su local.

Aunque Maicelo se encuentra contento, no ha sido fácil, pues la inauguración iba ser a inicios del 2020, pero tuvo que cerrar temporalmente con el coronavirus.

Sin embargo, ahora el deportista aprovechó las cámaras de América Televisión y mostrar detalles del inmueble, donde se pude ver a peruanos dentro del restaurante.

Tula Rodríguez pasó inesperada broma por Jonathan Maicelo al querer practicar su inglés

Uno de los momentos anecdóticos de la transmisión en vivo, fue cuando Tula Rodríguez quiso practicar su inglés mientras conversaba con los clientes.

"Quiero que me escuche ya. Hello", comentó la presentadora a uno de los comensales, pero Jonathan le aclaró que él habla en español: "Así que tranquila".

"En español no más Tula, no me chambees mucho con el inglés", manifestó el empresario a la conductora.

Cabe destacar, al haberse apertura los vuelos internacionales, el deportista se reencontró con su familia con quién convive hace 12 años en el extranjero.