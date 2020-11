Andrea San Martín responde a hater: "Con o sin filtros, yo soy bella"

Andrea San Martín decidió responder a una detractora, quien la criticó por usar muchos filtros en sus fotos. Con una peculiar imagen, la joven envío un certero mensaje.

La actitud tomó por sorpresa a muchos y gracia a otros. Lo cierto es que la chica reality dejó en claro con esta respuesta que se siente feliz consigo misma.

“Mi amor, si te pica, ráscate. Con o sin filtro yo soy bella porque así me siento. La belleza no tiene un perfil es cuestión de personalidad y a ti te debe faltar mucha”, indicó Andrea San Martín en Instagram.

La joven no especificó a quién iba el mensaje. Sin embargo, fue bastante contundente.

Como se recuerda, no es la primera vez que San Martín se defiende de los detractores. Ya la han criticado en otras oportunidades por su maternidad, a lo que ella ha sabido responder muy bien. Dejando en claro que está orgullosa de ser madre de dos bellas niñas.

Andrea San Martín explica por qué no opinó sobre la crisis política

Andrea San Martín contestó a quienes la han criticado por no opinar sobre la crisis política que enfrentó el país. Como se recuerda, miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra la presidencia de Manuel Merino.

“Hay gente que todavía no termina de escuchar las historias y las pasan a medias no más. Escuchan una cosa, se molestan y ya no escucha lo demás”, indicó la exchica reality.

“Para esa gente, entiendan que yo no puedo tomar una posición respecto a una persona en específico. No soy nadie para meter las manos al fuego por nadie. No lo hago con nadie y no lo voy hacer en mi plataforma porque es demasiada responsabilidad”, acotó.