Valenzuela responde a indignantes declaraciones de prima de Eleazar Gómez

La modelo Stephanie Valenzuela dio declaraciones al programa de Magaly Medina, después de escuchar las últimas declaraciones de la prima de su agresor, Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez se encuentra actualmente con prisión preventiva y su prima salió a tildar de “mentirosa” a la modelo. Tras estas declaraciones, Tefi Valenzuela le respondió muy indignada:

"Realmente es indignante que digan que fue una pelea de pareja, porque yo no lo toqué, y si así hubiera sido, también estaría mal. Ambos pasamos por médico legista y él no tiene ni un arañón, y ver como esta mujer tratar de mentir, de minimizar las cosas, es totalmente indignante", empezó diciendo la modelo.

La cantante también expresó que todas las pruebas son totalmente ciertas y que fue el juez que dio la prisión preventiva.

“Acá lo tienen en prisión preventiva porque hay pruebas que están viendo los peritos, pruebas de médico legista, entonces hay un juez que dictamina eso, yo no lo he mandado a la cárcel, las pruebas están ahí y las han visto todos (...) No me voy a desgastar con este tipo de personas, no estoy para eso, tengo la ley de mi lado” mencionó en el programa de Magaly Medina.

Esperamos que en México se pueda hacer justicia por las agresiones que pasó la modelo y actriz Stephanie Valenzuela.