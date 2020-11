A semanas de conocer a su bebé, Natalia Salas no puede con la emoción

¡Ya no falta mucho! La actriz Natalia Salas se encuentra más feliz que nunca a sus 36 semanas de embarazo. Y es que la artista se convertirá en madre por primera vez y faltaría menos de un mes para que pueda conocer el rostro de su bebé.

En su cuenta de Instagram, la recordada ‘Andrea’ de Al Fondo Hay Sitio reveló una foto en donde se puede ver lo grande que está su barriguita.

“36 semanas, muelona embarazada, mi Leandro”, indicó en la red social. Echa un vistazo a la publicación que compartió la artista:

Natalia Salas resalta lo complicado del embarazo durante la pandemia

En una publicación en sus redes sociales, Natalia escribió lo difícil que es llevar un embarazo primerizo durante una pandemia y también opinó sobre la crisis política que atraviesa el Perú.

"No ha sido fácil estar embarazada por primera vez en una pandemia. Hoy es menos fácil para mi estar embarazada con todo lo que está pasando en el país. Tengo miedo, siento desazón, siento incertidumbre…y más miedo.

No me malinterpreten, tener a mi Leandro dentro es lo más maravilloso que me ha pasado, y aunque mi alma y espíritu sonríe como yo en la foto. la mitad de mi se siente triste.

¿Qué podemos hacer? Informarnos. Esas personas que están haciendo tanto daño a nuestra amada patria están ahí porque el pueblo los eligió. Nosotros."

La actriz quiso dejar en claro que el pueblo peruano puede mostrar su indignación, pero siempre informado de todo.

“Informémonos para votar conscientemente cuando llegue el momento. No te dejes llevar por lo que dice tu mejor amiga o amigo, tu artista favorito o el influencer super guapo: construye tu propia visión.

Si quieres marchar, hazlo. Si quieres gritar, hazlo. Si quieres golpear tu olla, hazlo. Pero sobre todo se buen ciudadano.”