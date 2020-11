Alejandro Sanz ante la pandemia: "Nunca va a ser igual grabar a distancia"

Alejandro Sanz brindó una extensa entrevista a EFE donde habla de lo mucho que le ha chocado la pandemia, no solo a nivel emocional sino en su carrera. El espacio reveló que este virus no solo ha apagdo la mpusica, sino también la creatividad y la intención de grabar en estudios.

"Ahora se están desarrollando más las aplicaciones para que los músicos graben a distancia, pero nunca va a ser igual", indicó el artista de gran trayectoria, quien ha sido nominado a tres Latin Grammy, ceremonia que se realizará este jueves 18 de noviembre.

"Este tipo de cosas cambian el tablero de juego, hay que adaptarse hasta que llegue la normalidad de verdad, no esa que llaman la NN (nueva normalidad)", acotó.

El español se refirió a su participación con Tini Stoessel en "Un Beso en Madrid", un tema que fue grabado en medio de la pandemia.

"Eché de menos trabajar juntos en el estudio. En otras ocasiones he tenido tiempo de compartir, agarrar la guitarra, discutir un acorde...", reconoció. Asimismo, aclaró: "La canción no necesitaba nada pero si me hubiera gustado entrar en el estudio".

"En persona se crea una conexión artística inigualable a través del WhastApp", remarcó.

Además de no poder reunirse con músicos en los estudios, Sanz vio congelada la gira internacional de su último álbum, "#ElDisco".

"La situación no es la normal y eso no ayuda mucho a la creatividad", opinó.

Además, se refirió a los cambios de planes a raíz de la pandemia.

"Es lógico que estemos enfadados, estábamos saliendo de una crisis muy larga, parecía que todo iba bien y este frenazo no ayuda", contó.

"Cada uno canaliza su rabia como puede, en una dirección u otra", acotó el artista, quien este próximo 5 de diciembre, ofrecerá desde Madrid un concierto exclusivo en "streaming".

