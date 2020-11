Mónica Sánchez sobre los dos jóvenes asesinados: "Ni perdón ni olvido"

Mónica Sánchez expresó su indignación ante la muerte de los dos jóvenes que participaron en la marcha contra la presidencia de Manuel Merino.

Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, de 24 y 22 años respectivamente, fueron asesinados durante la manifestación que se realizaba en el Centro de Lima.

Ante ello, la actriz lamentó lo sucedido e instó a los peruanos que no falten a la marcha por las víctimas. "Hoy Domingo 15 #LutoNacional. El Perú está de luto", se puede leer en la imagen publicada.

"Ni olvido ni perdón", escribió Mónica Sánchez, quien desde un principio se ha mantenido activa a las protestas contra el Congreso de la República.

En otra publicación, la artista usó el hashtag #RenunciaMerino para expresar su conternación ante la situación que enfrenta el país.

"#RenunciaMerino si tienes algo de dignidad", escribió en su cuenta de Twitter.

Manuel Merino no renunciará

Según reveló en su cuenta oficial de Twitter el periodista Martín Hidalgo, Merino de Lama se reunió con sus ministros en el Ministerio del Interior para tomar una decisión.

"#ManuelMerino no renunciará y mañana dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). “La Constitución me avala”, indica en la cuenta de Twitter de Martín Hidalgo.