Manuel Merino tras asesinato de jóvenes en protesta: "No renunciaré, la Constitución me avala"

Manuel Merino se niega a abandonar el poder pese al asesinato de dos jóvenes durante la segunda marcha nacional a raíz de la dura represión de la Policía. Trascendió que el congresista de Acción Popular se avala en la Constitución para continuar con su mandato.

Pese al lamentable saldo que dejó los ataques de la Policía contra los manifestantes durante la Segunda Marcha Nacional y la exigencia de un cambio de Gobierno, el legislador se niega a dejar el cargo, argumentando que quedaría un "vacío de poder" y solo saldrá si es que logran vacarlo.

Según reveló en su cuenta oficial de Twitter el periodista Martín Hidalgo, el golpista Merino de Lama se reunió con sus ministros en el Ministerio del Interior para tomar una decisión y tras la confirmación del asesinato de dos jóvenes a causa de la represión policial resolvió que se quedará en el cargo, situación que no pareció a varios ministros de Estado, quienes inmediatamente presentaron e hicieron pública su carta de renuncia.

"#ManuelMerino no renunciará y mañana dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). “La Constitución me avala”, indica en la cuenta de Twitter de Martín Hidalgo.

Según revela entre sus comentarios, Manuel Merino cree que es más que suficiente la renuncia del ministro del Interior para acallar las voces de protesta por el asesinato de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, jóvenes de 24 y 22 años respectivamente, según se indica en el post de Martín Hidalgo.

“Otro tema es que #ManuelMerino cree que el costo político de las muertes en la protesta se cubre con la renuncia del ministro del Interior Gastón Rodríguez. Además, espera que algunos de los otros ministros reconsideren sus renuncias”, comentó.

Diferentes bancadas del Congreso han presentado mociones de censura contra la actual Mesa Directiva del Congreso. ¿Esto de qué manera podría influir en la caída de Manuel Merino?

Sucede que Merino recibió el encargo de ser presidente de la República al ostentar el cargo de presidente del Congreso. Si pierde este último cargo, automáticamente deja de ser presidente del Perú. La reunión clave está fijada para este domingo, en el Parlamento, a las 8:00 a. m.

Dos muertos en protesta nacional contra Merino

En el quinto día consecutivo de protestas contra el gobierno de Manuel Merino, se registró la muerte de dos personas durante la manifestación que se realizaba en el Centro de Lima, la cual fue reprimida violentamente por efectivos policiales con bombas lacrimógenas y perdigones, como en jornadas anteriores.

Dos muertos en el sexto día consecutivo de protestas contra el nuevo presidente de Perú

Se trata de Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, y de Inti Sotelo Camargo, de 24 años, quienes llegaron sin vida al Hospital Almenara y al Hospital Grau, respectivamente. Ambos centros de salud están ubicados cerca a la zona donde se realizaban las movilizaciones de protesta.