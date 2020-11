Tula: "Dejémonos de huachaferías y marcas, más por lo que estamos viviendo ahora"

Tula Rodríguez durante la última emisión del programa 'En boca de todos', se pronunció indignada al escuchar varios minutos que sus compañeros le daban importancia y relevancia, a las prenda de vestir de sus invitadas, quienes visten famosas marcas.

Ante ello, la presentadora no dudó en exponer su rechazo al tratamiento de lo conversado en vivo, cuando el país se encuentra en una crisis tras el golpe de Estado del Congreso y la pandemia.

"No importa cuánto te pones encima, sino cuánto crees que vales. Tú vales un montón (al televidente). Así que dejémonos de huachaferías y de marcas, sobre todo por las cosas que estamos viviendo ahora", manifestó la actriz tras agregar que muchos peruanos se encuentran afectados en este momento.

Los presentes en el set de televisión solo se quedaron mirándola y sorprendidos, cuando la figura de América Televisión terminó su comentario.

Aunque, el popular ‘Carloncho’ respondió: “Tú dices dejémonos de huachafería. Pero ellos tienen Tula. Hay un indicio de molestia en ti”.

“Yo lo que estoy diciendo, es que, si seguimos hablando de tantos precios y de tonterías con tantas necesidades, hasta a mí me da vergüenza", agregó la presentadora de manera jocosa, al darse cuenta que Brunella Horna y Paula Manzanal se asombraron con su comentario.

"Cada uno se pone lo que quiere y punto”, expresó Tula, indicando que fue parte de una catarsis, mientras sus compañeros disimularon lo ocurrido y cambiaron de tema.

Tula Rodríguez en Instagram se pronunció contra la vacancia a Martín Vizcarra

La figura de América Televisión compartió su molestia en una publicación, dejando un reflexivo mensaje para los padres, quienes desea que puedan inculcar a sus hijos a involucrarse con la realidad que vive nuestro país, para que no se callen en un futuro ante las injusticias.

"Es inevitable sentir cólera y fastidio por la vacancia del ex presidente #MartinVizcarra. Como ciudadanos debemos estar informados y atentos a todo lo que pase en nuestro país. Y no callar nuestras opiniones. Enseñarles a nuestros hijos también a aprender sobre lo que sucede, no solo por historia sino para que formen una opinión y aprendan a reclamar sus derechos", indicó.