Tula Rodríguez: "Siento vergüenza por todo lo que está pasando mi país"

Tula Rodríguez se sumó a la indignación de los famosos que se mostraron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra, originado por el Congreso de la República.

¿Qué dijo Tula Rodríguez en su Instagram?

La presentadora por medio de su red social decidió romper su silencio ante la crisis política que enfrenta el país, expresando su indignación tras el golpe de Estado de Manuel Merino.

"Y para los que me preguntan qué opino de los que está pasando en el país. Opino que siento vergüenza la verdad. No entiendo cómo han podido retroceder tanto tiempo en vacar al presidente, ¿por qué? ¿Por qué el Perú tienen que retroceder? Dejemos de pensar en nuestros interés personales y pensemos en el Perú, ¡por Dios!", comentó Tula.

"Hay que elegir bien las próximas elecciones, depende de nosotros tener gente que esté gobernando nuestro país a la altura de lo que realmente nos merecemos. De verdad, siento vergüenza, pena...", indicó la actriz.

A su vez, la figura de América Televisión compartió su molestia en una publicación, dejando un reflexivo mensaje para los padres, quienes desea que puedan inculcar a sus hijos a involucrarse con la realidad que vive nuestro país, para que no se callen en un futuro ante las injusticias.

"Es inevitable sentir cólera y fastidio por la vacancia del ex presidente #MartinVizcarra. Como ciudadanos debemos estar informados y atentos a todo lo que pase en nuestro país. Y no callar nuestras opiniones. Enseñarles a nuestros hijos también a aprender sobre lo que sucede, no solo por historia sino para que formen una opinión y aprendan a reclamar sus derechos", indicó.

"Por mi hija y los jóvenes vamos a seguir trabajando duro. Son tiempos difíciles y de cambios. Es tiempo de ahorrar y planificar para después. Mucha fuerza Perú. Vamos a salir adelante juntos. Somos fuertes y luchadores. ¡Te amo Perú!