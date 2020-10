Yahaira Plasencia muestra su talento cantando en capela 'Ú la la': "Gracias, Señor"

Yahaira Plasencia más feliz que nunca, en medio del estreno de su nueva canción 'U la la', publicó inéditas imágenes de cómo se encuentra celebrando el lanzamiento de su videoclip desde Colombia.

La joven aunque ha recibido algunas críticas, prefiere ignorar los comentarios negativos y decidió demostrar su talento vocal, cantando a capela.

La cantante sonriente frente a las cámaras mientras entonaba, indicó “Me encantas, me derrite cómo me tratas. Cuando dices que me amas, Ulala, ¿por qué no te quedas hasta mañana? Me derrite cómo me amas. Me susurras cómo me amas. Ulala”.

Además, la salsera no dejó de agradecerle a Dios por este nuevo escalón en su carrera musical: “Gracias, Señor, por todo. Feliz, feliz”.

Yahaira Plasencia revela que terminó con Jefferson Farfán

La cantante de salsa Yahaira Plasencia confesó en el programa 'Amor y Fuego' que la relación que mantuvo con Jefferson Farfán llegó a su fin.

La salsera manifestó: "Cada uno está por su lado y le deseo lo mejor. Estoy super bien, tranquila, con el tema de la pandemia. Ahorita mi prioridad es mi carrera".