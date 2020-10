Yahaira Plasencia sufre 'accidente' tras cantar en el 'Reventonazo de la Chola'

Yahaira Plasencia tras la promoción de su nuevo sencillo, fue invitada especial en “El Reventonazo de la Chola" para conversar sobre su nuevo proyecto musical.

Sin embargo, la intérprete al animarse a cantar algunas canciones de Daniela Darcourt o pedidos que le hicieron durante el programa pasó un accidentado momento.

La joven no contaba que pasaría un impase cuando se encontraba deleitando con su talento vocal, mientras que los bailarines la sostenían de los brazos, pero al subir a la silla, inesperadamente se rompió y se cayó.

En ese momento Fernando Armas y Manolo Rojas la sostuvieron para que no caiga mal. “Encima que al lugar que me traen no hay buenas sillas”, bromeó la cantante.

Yahaira Plasencia confiesa que terminó con Jefferson Farfán

La cantante de salsa Yahaira Plasencia confesó en el programa 'Amor y Fuego' que la relación que mantuvo con Jefferson Farfán llegó a su fin.

La salsera manifestó: "Cada uno está por su lado y le deseo lo mejor. Estoy super bien, tranquila, con el tema de la pandemia. Ahorita mi prioridad es mi carrera".