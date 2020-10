Christian y Pamela conmueven al presentar a su bebé con emotivo vídeo

Christian Domínguez y Pamela Franco más contentos que nunca, decidieron presentar en público a su bebé en una tierna grabación que expusieron en sus cuentas de Instagram tras haberse realizado una ecografía la exintegrante de Alma Bella.

La intérprete por medio de su red social igual que el líder de la Orquesta Internacional, conmovieron al mostrar cómo su primogénito ha ido creciendo poco a poco.

“Te guardo en mi vientre, con todo el amor del mundo y no veo la hora de tener en mis brazos. Me quedan chicas las palabras para describir lo que siento día a día. Te amamos con el alma y no imaginas como deseamos tenerte aquí con nosotros".

Además, la joven agregó: Te planeamos, te deseamos, sobre todo te amamos y tu lo sientes todos los días desde la pancita de mamá, Papi. Mami y toda la familia te esperamos con ansias @chrisdominguezof".

Christian Domínguez y Pamela Franco ya saben el sexo de su bebé

Christian Domínguez en En boca de todos, prefirió no hablar sobre el sexo de su bebé. Sin embargo, el empresario Dilbert Huarac sin querer confesó en una entrevista a Modo Espectáculos que el menor de la pareja sería hombre.

Christian Domínguez tras embarazo de Pamela Franco: "Nos pusimos a llorar"

El cantante de cumbia emocionado expresó a través de su plataforma digital la alegría de tener un nuevo hijo:

"Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia... No sabes aun lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto pero tanto", indicó el artista.

¿Por qué Christian Domínguez y Pamela Franco ocultaron su embarazo?

El cantante de cumbia confesó que recién dieron a conocer la noticia, ya que se encuentra unos días en la casa de Pamela junto a su familia.

“Era muy importante anunciar porque deseábamos ir a la casa de Pamela con su familia”, contó el intérprete. A su vez, la joven reveló la felicidad que trae un nuevo integrante en la vida de sus seres queridos.

“Mi familia está muy emocionada, ayer fui al cementerio después de haber enterrado a mi mamá”.