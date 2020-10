Tula Rodríguez a Javier Carmona: "Ya pasó un mes desde que no estás"

Tula Rodríguez en medio del color por la partida de su esposo Javier Carmona, decidió compartir con sus seguidores unas emotivas palabras como homenaje a un mes de su fallecimiento.

La conductora luego de haber retornado a la televisión con una actitud positiva, aprovechó un momento para exponer en su cuenta de Instagram el amor y sentimientos que conserva por su esposo.

"Increíble, ya paso un mes que no estas a nuestro lado. Aquí, aún contigo Javier, sintiéndote... porque es inevitable no extrañarte, no amarte, pero tengo la paz y la tranquilidad que te cuide hasta tu último segundo y que desde ese momento ya gozas de la presencia de nuestro Señor que ha sido bueno con nosotros. Te amo hasta el cielo!!!", indicó la conductora.

Además, la figura de América Televisión resaltó la promesa que le hizo a Carmona, de velar siempre por su pequeña Valentina:

"Sabes que estaré aquí cuidando a nuestra Vale, trabajando fuerte, dando lo mejor de mi y contenta como tú lo hubieras querido. Siempre estarás en mi corazón por que no solo fuiste un buen hombre, sino un excelente padre , maravilloso esposo y gran amigo", agregó.

"Gracias por haber formado parte de lo mejor de mi vida !!!", escribió la presentadora, evidenciando que extraña a su fiel compañero, amigo y pareja.

Tula Rodríguez en Instagram conmovió al mostrar su tierno viaje junto a su hija

Tula Rodríguez emocionada por la nueva etapa que ha decidió comenzar, hizo público unas tiernas imágenes junto a su pequeña durante su estadía en el norte.

La conductora reveló algunos detalles inéditos de sus vacaciones, donde aprovechó al parecer, en conversar sobre la partida del empresario y los cambios que ahora se adaptarán: "Linda tarde junto a Valentina. Hablamos, reímos, lloramos; pero siempre agradecidas por todo".