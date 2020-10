Ivy Queen orgullosa de las mujeres presentes en el reggaetón

¡Vivan las mujeres! La ‘reina del reggaeton’ Ivy Queen se presentará hoy en los Premios Billboard de la Música Latina 2020, pero antes de realizar su performance dio algunas declaraciones al programa de espectáculos ‘Un Nuevo Día’.

La celebridad habló sobre el show que hizo junto a Bad Bunny, hace dos semanas, y le agradeció por la confianza.

“Me acabo de bajar de un avión para meterme acá. Me fue súper bien en los (Premios Billboard 2020), definitivamente el factor sorpresa que Benito guardó fue muy impactante. Cuando me hace la invitación, me dice ‘yo quiero que estés en el remix’, compartimos en el estudio, pero luego él me dice vamos para la presentación. Me dijo que yo iba a realizar toda la presentación, entonces el apoyo, el soporte tan grande a mi persona como ente femenino fue muy bonito de su parte”., indicó.

Ivy también reveló cómo se sintieron antes de cantar ‘Yo Perreo Sola’ en los Billboard Music Awards:

“Unos nervios que nos dio al inicio, pero ya nos conectamos y logré hacer una oración cuando íbamos a la tarima porque definitivamente era un momento impactante para la industria latina”, confirmó.

¿Qué dijo Ivy Queen sobre la presencia femenina?

La intérprete de ‘Yo Quiero Bailar’ también habló sobre la presencia de las mujeres en el reggaetón actualmente y dijo que se siente orgullosa:

"Ya vienen más (mujeres), estoy muy orgullosa de ver más presencia femenina, me gusta porque trabajé mucho en esta industria, cuando todo lo tenía en contra. Imagínate para mí es un orgullo ver que hay más féminas en el ambiente”, dijo.