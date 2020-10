Alejandra Baigorria llora de frutración por no poder cumplir reto de EEG

Alejandra Baigorria no pudo contener el llanto tras intentar vencer su fobia a las alturas. Sus emociones le jugaron una mala pasada y no pudo concluir el circuito de Esto es Guerra.

La pareja de Said Palao se mostró muy consternada al no poder enfrentar a Ducelia Echevarría en la competencia y pidió una segunda oportunidad.

"¿Por qué soy la única que tiene que vencer sus miedos? Así como Ducelia no quiere marearse porque le da vómitos a mí también. ¿Por qué a Ducelia se lo pasan? Ese miedo no se supera, se llama fobia", precisó entre lágrimas.

En tanto, la producción le envió un mensaje a través de Mister G, sosteniendo que mientras no pueda vencer sus temores, no podría participar por el cetro de mejor competidora de la temporada.

Cabe señalar que el reality de competencia ya tiene fecha para su semifinal. Los conductores develaron que el 02 de noviembre fue la fecha escogida para realizar la tan esperada competencia de Guerreros y Combatientes camino a la Gran Final.

Alejandra Baigorria encara a Rafael Cardozo: "¿Estás enamorado de mí?"

Alejandra Baigorria no toleró que Rafael Cardozo intente tomarle el pelo y mucho menos la crítique tras iniciar su relación con Said Palao. La empresaria no dudó en enfrentarse a él y hacerle una pregunta que lo terminó desconcertando.

"Alejandra que creo que anda pensando más en su relación lo arregló", gritó a voz en cuello.

De inmediato, la pareja de Said Palao reaccionó y le contestó muy enojada a Rafael Cardozo.

"¿Qué te pasa, Rafael? ¿Acaso estás enamorado de mí? Déjame en paz, estoy cansada, ubícate. Tienes miedo porque dijiste que tu mujer es tan débil. No te la agarres conmigo", gritó la rubia, dejando desconcertado al brasileño.