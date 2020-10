Isabel Acevedo a Christian Domínguez: “No lo odio”

Isabel Acevedo, ‘La Chabelita’, salió a hablar luego de enterarse que Lesly Castillo dio a entender que aún mantenía diálogo con su expareja, Christian Domínguez porque hace poco aseguró que el cantante la ‘bloqueo’.

“La verdad, no quiero tocar más el tema de Christian, pero no lo odio, más bien le deseo lo mejor, nada más. Como les he dicho, estoy enfocada en mi trabajo”, indicó la bailarina.

Acevedo ya no quiere hablar más de Domínguez

La bailarina dio una entrevista al diario ‘Trome’ e indicó que ya no piensa hablar más sobre Christian Domínguez, esto ante la consulta sobre lo que dijo Lesly Castillo, de que aún mantendría comunicación con el cumbiambero.

Para Acevedo el tema de Domínguez está enterrado, ya ha pasado más de un año de la separación.

Isabel Acevedo en su mejor momento

Asimismo, la artista indicó estar muy feliz de haber ganado el reality de baile ‘Divas’. La bailarina expresó que no pensó llevarse el premio.

“Estoy agradecida con toda la producción por confiar en mi talento. Toda mi familia me apoyó, mis seguidores y hasta mis clientas del salón de belleza. Valió la pena tanto esfuerzo y horas sin dormir. Mi trofeo está luciéndose en mi salón ‘Bella Studio’”, confesó Acevedo.

Ante la consulta de si regresaría a Esto es guerra, manifestó que lo evaluaría porque hace poco se ha curado una lesión en la rodilla. “(…) pero es cosa de conversar, no descarto la posibilidad de volver. Quiero mucho a los chicos y Peter (Fajardo) es un gran productor”, contó al mencionado medio.