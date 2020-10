Juliana Oxenford enojada tras derrota con Brasil: "Nos arruinaron"

Juliana Oxenford expresó su enojó contra el arbitro que dirigió el partido Perú vs Brasil. La periodista indicó que hubo un claro favoritismo hacia los brasileños.

Como se recuerda, el marcador de este martes quedó 4-2, a favor de Brfasil.

A través de Twitter, Juliana Oxenford expresó su desacuerdo ante este resultado y responsabilizó al VAR y al arbitro por esta derrota.

"Gracias al VAR y al impresentable árbitro que nos tocó, nos arruinaron el partido. No es justo. No merecíamos esto. No hay derecho a traerse abajo el esfuerzo de todo un equipo", escribió la periodista.

Además, pidió a la FIFA que haga algo al respecto.

"FIFA debería hacer algo al respecto, para que existe el VAR si nisiquiera lo revisan?", acotó la conductora de TV, quien recibió el respaldo de sus seguidores, quienes tambipen sufrieron que las decisiones que tomaba el arbitro chileno Julio Bascuñán en la cancha.

Juliana Oxenford levantó su voz de protesta al igual que otras figuras de televisión, como Renzo Schuller y Andrés Wiese. Ellos coincieron al calificar el partido como un "robo".

Renzo Schuller: "Veo los choros y me acuerdo del árbitro Bascuñán"

Renzo Schuller se refirió al partido Perú vs Brasil ocurrido este último martes 13 de octubre. Como se recuerda, el resultado fue recibido con profundo desagrado, más aún ante las polémicas decisiones del árbitro chileno Julio Bascuñán.

"El día de ayer nos robaron, ese es el pensar y sentir de todos los peruanos", señaló el conductor de TV.

¿Qué piensa Renzo Schuller del arbitro Julio Bascuñán?

Renzo Schuller expresó su fastidio contra el arbitro. Fie a su estilo hizo su apreciación."Quedan claras las acciones del árbitro, qué no hizo y qué sí hizo, jugando obviamente en contra del Perú". Además, agregó: "Ha sido clarísimo lo que pasó el día de ayer, todos estamos indignadísimos, no se trata de piconerías, se trata de un acto real, del comportamiento de este árbitro durante el enfrentamiento de ayer de Perú", señaló.

"No solamente jugamos contra Brasil, sino también contra Julio Bascuñán", agregó el también actor. "Veo los choros, y me acuerdo del árbitro Bascuñán", concluyó.