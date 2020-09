Renzo Schuller regresó a la conducción tras recuperarse de operación

Después de estar varios días internado a causa de una operación, Renzo Schuller regresó a la conducción de América Hoy. El actor señaló que se encuentra mucho mejor.

Ethel Pozo presentó esta mañana a Renzo Schuller. "Esta mañana, además de mi compañero Yaco Eskenazi, también está con nosotros, Renzo Shuller, hoy dos hombres me acompañan", indicó.

Es así como Renzo saludó a su público y dijo: "Ya estoy acá, de vuelta".

"Estoy feliz de estar nuevamente en casa. Aunque no puedo moverme mucho aún, hoy me he sentido muy cómodo durante la conducción. Estoy contento de compartir nuevamente con Ethel (Pozo), y ahora también con Yaco (Eskenazi)", señaló el conductor de TV.

El animador resaltó que le da mucha alegría regresar a la televisión después del inconveniente que pasó.

"Estoy contento de trabajar con esta producción y con todos los que están detrás de cámaras, siempre están escuchándonos, este buen ambiente de trabajo hace que todo sea más placentero", acotó Renzo Schuller.

Renzo Schuller estuvo internado en la clínica

Renzo Schuller, conductor de América Hoy, fue internado en la clínica, por lo que Yaco Eskenazi tuvo que reemplazarlo en su programa mientras éste se recupera.

"Renzo, quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que este es tu lugar, esta es tu casa, yo, como dice Ethel, como parte de la casa, hoy me toca estar en tu lugar, pero es tuyo, y te lo voy a cuidar, y sé que si fuera al revés, tú estarías dándome una mano. Te mando un abrazo, recupérate pronto y te esperamos aquí, en tu casa", le dijo a Yaco tras asumir la conducción con Ethel Pozo.