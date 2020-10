Facundo hace afirmación sobre Paloma Fiuza y ella lo desenmarcara en vivo

Paloma Fiuza puso en aprietos a Facundo González en el programa Esto es Guerra. El argentino hizo una afirmación que la bella brasileña no dudó en negar delante de todos.

Todo empezó cuando el argentino participaba en uno de juegos donde debía dibujar un diamante para que Karen Dejo adivinará qué es, y así darles un punto a los combatientes. Sin embargo, él no supo graficar esta piedra. En su defensa, González señaló que sí conocía lcómo es un diamante, porque le regaló una a Paloma Fiuza.

Ante ello, Paloma no dudó en responder: "Gian Piero, él (Facundo) no sabe ni lo que es un diamante", dejando sorprendido al argentino.

Por su parte, Facundo solo atinó a decir que esto era falso.

Como se recuerda, la joven indicó que terminó la relación porque ella y Facundo iban por caminos diferentes. Mientras ella buscaba un vínculo más estable, el todavía estaba pensando en salir con los amigos.

Paloma Fiuza sueña con ser madre y quiere congelar sus óvulos

Paloma Fiuza señaló que está muy feliz en su relación, y aunque quiere ser madre, descarta que este sueño se realice pronto. Es por ello que expresó su deseo de congelar sus óvulos. Es más, pensaba hacerlo antes de iniciar cuarentena.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante, Por ahora no puede tener un bebe, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, indicó la integrante de Esto es Guerra.