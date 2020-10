Renzo Schuller: "Veo los choros y me acuerdo del árbitro Bascuñán"

Renzo Schuller tuvo como invitado al periodista deportivo Eddie Fleischman en el programa América Hoy, donde hablaron del partido Perú vs Brasil ocurrido este último martes 13 de octubre. Como se recuerda, el resultado fue recibido con profundo desagrado, más aún ante las polémicas decisiones del árbitro chileno Julio Bascuñán.

"El día de ayer nos robaron, ese es el pensar y sentir de todos los peruanos", señaló el conductor de TV, secundado por Eddie Fleischman.

"La selección peruana jugó un partido altamente competitivo, de los mejores que le he visto yo ante un rival top 5 mundial, pero, a mí me parece que hubo errores groseros, en general, es muy malo que los árbitros teniendo la ayuda de la tecnología, estén desviando el resultado de los partidos con estos errores, no necesariamente por una decisión mal tomada, sino por el hecho simple, para empezar, de no revisar las imágenes de las pantallas después de una jugada polémica", señaló Fleischman.

¿Qué piensa Renzo Schuller del arbitro Julio Bascuñán?

Renzo Schuller se mostró de acuerdo con las apreciaciones del periodista. Además, hizo algunas acotaciones.

"Totalmente de acuerdo contigo, Eddie, y no se necesita ser un experto en el fútbol como lo eres tú, porque hay muchas señoras que, como yo, hemos visto ayer el partido, quedan claras las acciones del árbitro, qué no hizo y qué sí hizo, jugando obviamente en contra del Perú". Además, agregó: "Ha sido clarísimo lo que pasó el día de ayer, todos estamos indignadísimos, no se trata de piconerías, se trata de un acto real, del comportamiento de este árbitro durante el enfrentamiento de ayer de Perú", señaló.

"La indignación de la gente ha sido grandísima, y con justa razón, luego de ver este partido, en donde Perú jugó bastante bien, pero, lamentablemente, ya sabemos lo que pasó, no solamente jugamos contra Brasil, sino también contra Julio Bascuñán", agregó el también actor, quien no dudó en lanzar una broma.

"Veo los choros, y me acuerdo del árbitro Bascuñán", inicó Renzo notoriamente fastidiado, pero siempre fiel a su estilo.