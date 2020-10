Christian y Pamela no ocultan más el 'embarazo' asistiendo al ginecólogo

Christian Domínguez y Pamela Franco fueron sorprendidos visitando un centro médico de ginecología, luego de comentarse el presunto embarazo de la vocalista de 'Alma bella'.

¿Christian Domínguez y Pamela Franco serán padres pronto?

Las cámaras del programa Magaly TV La Firme captaron a la pareja asistiendo al doctor, vistiendo la cantante ropa holgada y caminando con cuidado.

“Yo creo que sí (es un embarazo). Ellos no quieren confirmar aún, supongo que están esperando los tres meses, pero Pamela Franco… ese cuerpo y ese físico no es el que tenías”, comentó la conductora del magazine.

A su vez, hace unas semanas, fuentes cercanas del diario ‘El Popular’ confirmaron que la expresentadora de televisión ya tiene más de tres meses de gestación y sus parientes estarían felices por la noticia, ya que no tienen problemas con revelar las ‘buenas nuevas’ a sus allegados.

Cabe recordar, que el cantante confesó que la joven estuvo llevando un tratamiento para tener un hijo, pero hasta esa oportunidad no podía confirmar la llegada de un bebé.

“Seguimos bien y con todos los exámenes, estamos contentos, pero todavía no hay una alarma positiva porque ya nos ha pasado que nos hemos entusiasmado por algún tipo de retraso y después da tristeza. No es la primera vez que se retrasa y cuando ha sido negativa la respuesta, eso duele”, expresó en una oportunidad.

“Hemos dicho que no diremos nada hasta que veamos qué pasa. Estamos a la espera de muchas cosas. El tiempo lo vamos a respetar y no vamos a decir nada porque puede pasar algo. Debe ser terrible anunciarlo y después uno no sabe”, añadió.

Christian Domínguez en Instagram dedicó emotivo mensaje a Pamela Franco

El intérprete no oculta se felicidad, por ello, compartió en su plataforma digital una romántica canción donde posaba junto a su novia, dedicándole un emotivo mensaje.

Por su parte, la joven grabó una historia en su red social disfrutando de la letra “Llegaste tú” de Sin Bandera, etiquetando al líder de la Gran Orquesta Internacional.

A lo que Christian Domínguez respondió el video con unas tiernas palabras: “Sí, llegó mi princesa, bendito sea Dios”. La pareja suele enviarse indirectas muy románticas, luego de darse a conocer que la bailarina podría convertirse en mamá por primera vez.