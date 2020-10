Carlos Álvarez se hizo prueba de COVID-19 tras regreso a la TV

Carlos Álvarez cuenta que tras su regreso a la TV se viene haciendo dos pruebas para descartar el coronavirus. Como se recuerda, el actor cómico regresó a la pantalla con 'La Vacuna del Humor'.

A través de Willax Televisión, el cómico se reencontró con sus seguidores. Asimismo, señaló que es muy consciente de la pandemia, es por ello que se ha preocupado por seguir todos los protocolos de seguridad.

“Agradecer a quienes pudieron ver ‘La Vacuna del Humor’. Según Ibope, nadie nos ha visto, pero a estas alturas de mi carrera como diría el Chemo del Solar: ‘Joder, me vale madre (risas). Mientras las personas que nos vean estén contentas, ese es nuestro mejor rating”, indicó Carlos Álvarezb sobre su primer programa.

“Pues bien, les cuento que Willax nos ha pedido hacer un programa más para este sábado, así que este sábado habrá más ‘Vacuna del humor’”, agregó el humorista que deja abierta la posibilidad de tener como invitados al infectólogo Ciro Maguiña y al mismo Capitán Cueva.

Carlos Álvarez se hizo prueba de corornavirus

El artista contó que se sometió a otro despistaje más de coronavirus y afortunadamente el resultado fue negativo.

“Me realicé otra prueba Covid-19, hasta el momento todo bien, negativo. Por favor cuídense mucho, no nos confiemos. Cada vez que me hago la prueba COVID-19 y me sale negativo, me cuido el triple”, concluyó Álvarez.