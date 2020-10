Larissa Riquelme: ‘La novia del mundial’ desea regresar al Perú

La modelo Larissa Riquelme se hizo conocida hace 10 años, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cautivando a los fotógrafos que se encontraban cubriendo el torneo por la intensidad y alegría con que alentaba a la selección de su país, Paraguay.

Es así que la nombraron la ‘novia del mundial’. La modelo no puede ocultar el aprecio que tiene a nuestro país y así lo demostró en una entrevista con el diario Perú21. Riquelme indicó que ayer sintió que se enfrentaban sus dos corazones, por el partido entre Perú y Paraguay.

Han pasado 10 años desde la ‘Novia del mundial’

Si buen han pasado 10 años desde que la nombraron la ‘novia del mundial’, ella se mantiene vigente y no entiende cómo puede ser posible.

“Cada vez que llega un encuentro de la selección estoy a full respondiendo mensajes de muchos medios y sobre todo de ustedes que son un país yo quiero muchísimo”, expresó.

“Sinceramente no sé cómo sigo aún, pero creo que también es porque he marcado un antes y un después a nivel mundial y sobre todo en el fútbol. Hoy creo que la combinación perfecta es una hermosa mujer que sabe de fútbol”, añadió.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Larissa Riquelme?

Larissa contó que participa en un programa que se llama ‘Hotel jaja’ del Canal 13 y se mantiene activa como figura en su país, pero sobre todo en las redes sociales, donde ha sido elegida como la mejor influencer entre más de 11 mil candidatos. Asimismo, manifestó que está evaluando algunas propuestas.

Por otro lado, reveló que le gustaría retornar a nuestro país si se presentara alguna oferta laboral. “Por supuesto, eso no se pregunta. Me encantaría volver al Perú y compartir con la gente. ¡Qué hermosos recuerdos tengo de Perú! Me encantaría ir de vacaciones (...) Espero que después que pase toda esta situación que estamos viviendo (la pandemia) pueda volver”, manifestó.